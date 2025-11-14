Eder: “Mi notò Corvino tra Lecce e Fiorentina”. Poi attacca Spalletti: “Ipocrita!”

Eder, ex attaccate di Inter e Sampdoria tra le tante, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. L'ex attaccate ha parlato del suo arrivo in Italia, usando parole non felici nei confronti di Luciano Spalletti:
Il primo a notarmi fu Corvino, tra Lecce e Fiorentina. Nel 2003 andai un mese in Puglia, ma il viaggio fu un incubo. Avevo 16 anni e atterrai con un cartello con su scritto "minorenne". I poliziotti pensavano trasportassi chissà cosa. Spiegai a gesti che ero lì per il calcio. Uscii dal gate di notte. Infine, scelsi l'Empoli per mantenere la parola data
Soffermandosi sulla sua esperienza all'Inter, ha spiegato cosa successo con Icardi, attaccando Luciano Spalletti:
Icardi andò via per Spalletti. Non ho mai sopportato la sua ipocrisia. Allenatore top, ma come uomo... meno
