Kean e Piccoli insieme? Repubblica sicura: “Al momento è impossibile”

Repubblica Firenze si sofferma sull'attacco della Fiorentina. Paolo Vanoli ha le idee chiare, per adesso le due punte non sono un'opzione. In futuro chissà:
E poi c’è l’attacco. Impossibile, al momento, vedere insieme Piccoli e Kean: «Piccoli e Kean hanno caratteristiche molto simili, ma se si mettono a disposizione l’uno dell’altro in futuro potrebbero anche giocare insieme. Non è la priorità, devono essere bravi a giocare anche da soli e mettersi a disposizione della squadra» ha detto Vanoli mercoledì in conferenza. Quindi con Moise o Roberto ci sarà Gudmundsson, che a Genova ha fatto vedere una delle sue migliori versioni da trequartista, galleggiando tra le linee, toccando più palloni del solito e dimostrandosi più nel vivo del gioco, o in alternativa Fazzini. Ai due attaccanti Vanoli chiederà cose semplici: alla punta centrale poco attacco alla profondità e tanto lavoro spalle alla porta; al trequartista di giocare vicino al centravanti, sfruttarne le sponde per aprire il gioco e andare a rifinire. E poi tanta presenza dentro l’area. Vista la tendenza ad arrivare al cross, pensare di riempire l’area con un solo giocatore è riduttivo. Pochi principi, semplici e concreti per ottenere risultati e, con la fiducia, ripartire verso altri moduli.
