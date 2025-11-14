E dopo Fagioli, la Gazzetta dello Sport ha messo sotto analisi anche Albert Gudmundsson. Paolo Vanoli in conferenza stampa non ha risparmiato nessun tipo di parola nei suoi confronti. Adesso tocca a lui:
Gazzetta: “Gud meglio con Piccoli? Per Vanoli no, ma si deve dare una mossa”
La Fiorentina ha bisogno di Gudmundsson, urgentemente
Sul numero 10 islandese, attualmente impegnato con la sua Nazionale (ieri a bersaglio), Vanoli è andato giù duro: «È lui che deve capire me e anche velocemente. Ma noi ci crediamo». Gudmundsson contro il Genoa è sembrato il viola che più ha dato segni di miglioramento rispetto allo standard abituale. E ha trasformato con freddezza e precisione il rigore che ha portato al primo pareggio. Sempre dal dischetto aveva segnato contro il Bologna. Gud ha giocato nove volte in campionato con 566 minuti ed è stato titolare sette volte. Un utilizzo maggiore rispetto a quello di Fagioli. In Conference, dove ha saltato Mainz per il processo che lo vede ancora in ballo in Islanda (fino ai primi di dicembre) per il caso di cattiva condotta sessuale, ha segnato due volte ed è stato titolare solo nell'andata col Polissya. Gud nello scorso torneo si è fermato a sei reti in A. Ma non ha dato quel contributo che il suo talento, la sua classe e la sua vena offensiva devono fornire. Qualcuno ha detto che gioca meglio a sostegno di Piccoli che con Kean. Vanoli non crede a questo. Spera solo che si dia una mossa. In fretta.
