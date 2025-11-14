Massimo Mauro, ex giocatore della Juventus e adesso opinionista, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Tra i vari temi toccati, ha analizzato anche le cessioni di Moise Kean e Nicolò Fagioli alla Fiorentina:
Sentite Mauro: “Kean e Fagioli, a vedere la Juve ora non è stato furbo cederli”
La Juventus non è più un riferimento per i giocatori forti italiani e deve tornare a esserlo: c'è un grandissimo settore giovanile che però ha perso i giocatori quando sono diventati bravi. Marchisio, per esempio, ha giocato una vita alla Juventus. Fagioli, Kean, Rovella... A vedere la squadra di adesso, non è stato molto furbo mandarli via. La Juventus ne ha troppo pochi, deve tornare a costruirli o trovarli, ma non è così semplice. Comolli, Chiellini e gli altri hanno un compito difficilissimo
