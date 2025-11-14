CorFio e i numeri di Gudmundsson: “La Fiorentina ha bisogno del vero Albert”

Dopo Fagioli,il Corriere Fiorentino si sofferma anche su Albert Gudmundsson. La Fiorentina sta ancora aspettando di vedere il vero numero 10 e intanto Vanoli ha mandato un messaggio chiarissimo all'islandese:
Gudmundsson ha finito gli alibi
Su Gudmundsson Vanoli ha invece spiegato che «deve lui capire me, non il contrario. E anche velocemente. Come per Fagioli, bisogna cambiare mentalità. Albert è un giocatore su cui crediamo, ma siamo tutti sulla stessa barca e ogni giocatore deve fare una corsa in più per il compagno». Per l’islandese — ieri a segno nel 2-0 della sua Nazionale in Azerbaijan — la gara con il Genoa, se non altro, può rappresentare il primo rigo riempito nel nuovo foglio: 30 tocchi in 74 minuti, 23 passaggi con l’87% di realizzazione (7/10 nella metà campo avversaria) e una posizione media occupata molto più a ridosso della prima punta rispetto al passato. Le ultime prestazioni in A non erano certo state incoraggianti: con il Lecce 22 tocchi e 8 palloni persi in 45 minuti, con l’Inter appena due passaggi nella metà campo avversaria. La Fiorentina ha così bisogno di un Gud nuovamente imprevedibile (il 10 gigliato è passato da 1,2 dribbling riusciti ogni 90 minuti con la maglia del Genoa agli 0,2 attuali) e più decisivo negli ultimi trenta metri: il dato sui tiri in porta su azione, escludendo quindi i rigori, recita ancora un desolante zero. La Fiorentina dopo la sosta avrà 9 partite per chiudere il proprio 2025: il tempo per fare risultati stringe, mentre quello degli alibi e delle attenuanti è già finito.
