Gudmundsson va al triplo con l’Islanda: stessi numeri, ma un terzo delle gare

Albert Gudmundsson è due facce della stessa medaglia tra Nazionale e Fiorentina

Marta Bucalossi Redattrice 13 novembre 2025 (modifica il 13 novembre 2025 | 20:58)

Altra sosta per le nazionali, altro gol per Albert Gudmundssoncon la maglia dell'Islanda. Il giocatore della Fiorentina ha aperto le danze nella sfida contro l'Azerbaijan vinta dai suoi per 2-0. Un giocatore che rappresenta due facce della stessa medaglia: quella di un fuoriclasse quando indossa la maglia della nazionale, e quella di un talento ancora in cerca di sé stesso in Serie A.

Questo doppio rendimento non è passato inosservato a Paolo Vanoliche mercoledì, in conferenza stampa, l'aveva bacchettato così: "Non devo capirlo io, ma deve essere lui a capire me e anche velocemente. Lui come Fagioli sono giocatori di qualità ma devono dimostrarlo, deve cambiare la mentalità. E' un giocatore importante in cui crediamo, oggi però ogni giocatore deve giocare per il compagno. Non guardiamo l'aspetto tecnico. Gli attaccanti devono essere i primi difensori. Dobbiamo fare le due fasi fatte bene, tutti insieme".

Eppure Gudmundsson, che è il capocannoniere della Fiorentina in tutte le competizioni con 4 reti e 3 assist tra Serie A e Conference League, ha sostanzialmente gli stessi numeri con l'Islanda nonostante le partite siano di gran lunga inferiori per quantità: 4 partite in confronto alle 13 giocate in maglia viola. Un rendimento nettamente più efficace che evidenzia come il talento del giocatore con l'Islanda esploda al massimo. Le statistiche di Sofascore confermano questo divario: precisione nei passaggi, tiri in porta e incisività offensiva risultano più elevati con la nazionale.

Ma la Fiorentina, all'ultimo posto in classifica, ha bisogno disperatamente del Gudmundsson versione Nazionale. E mentre Reykjavík si gode il suo talento, Firenze lo aspetta sperando che la faccia della medaglia diventi solo una.