Viola in Nazionale: solo 6 convocati. Gud il primo a scendere in campo

Sono meno del solito i calciatori della Fiorentina che hanno lasciato Firenze in questa sosta per aggregarsi alle rispettive Nazionali. Tra scelte tecniche e problemi fisici, infatti, il numero dei "viola in nazionale" si è quasi dimezzato rispetto ad ottobre: da 10 a 6. Una buona notizia per mister Vanoli che potrà lavorare in queste due settimane con il grosso della rosa. Ricordiamo che hanno dovuto rinunciare alla convocazione per questioni fisiche non solo Moise Kean ma anche Martinelli e Ndour.