Sono meno del solito i calciatori della Fiorentina che hanno lasciato Firenze in questa sosta per aggregarsi alle rispettive Nazionali. Tra scelte tecniche e problemi fisici, infatti, il numero dei "viola in nazionale" si è quasi dimezzato rispetto ad ottobre: da 10 a 6. Una buona notizia per mister Vanoli che potrà lavorare in queste due settimane con il grosso della rosa. Ricordiamo che hanno dovuto rinunciare alla convocazione per questioni fisiche non solo Moise Kean ma anche Martinelli e Ndour.
nazionali
Viola in Nazionale: solo 6 convocati. Gud il primo a scendere in campo
Il dettaglio degli impegni di calciatori viola in Nazionale in questa sosta: Comuzzo torna in Under 21
Di seguito vi proponiamo il dettaglio degli impegni che attendono i calciatori della Fiorentina:
COMUZZO e FORTINI (Italia Under 21)
14/11 Polonia-Italia (qualificazioni Europei)
18/11 Montenegro-Italia (qualificazioni Europei)
GUDMUNDSSON (Islanda)
13/11 Azerbaigian-Islanda (Qualificazioni Mondiali)
16/11 Ucraina-Islanda (Qualificazioni Mondiali)
DZEKO (Bosnia)
15/11 Bosnia-Romania (Qualificazioni Mondiali)
18/11 Austria-Bosnia (Qualificazioni Mondiali)
PONGRACIC (Croazia)
14/11 Croazia-Far Oer (Qualificazioni Mondiali)
17/11 Montenegro-Croazia (Qualificazioni Mondiali)
SOHM (Svizzera)
15/11 Svizzera-Svezia (Qualificazioni Mondiali)
18/11 Kosovo-Svizzera (Qualificazioni Mondiali)
