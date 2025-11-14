La Crozia batte le Far Oer e va ai Mondiali. Pongracic resta in panchina per 90′

Una vittoria importante, quella della Croazia contro le Far Oer. A Zagabria la squadra di Dalic ha vinto per 3-1, rimontando il vantaggio iniziale degli ospiti con le reti di: Gvardiol, Musa e Vlasic. Marin Pongracic ha assistito alla vittoria dalla panchina, non entrando in campo. La Crozia va così ai Mondiali, e Pongracic dovrà cambiare passo per guadagnarsi il posto. La difesa a 3 di Dalic si avvale di un top player come Gvardiol, un talento come Vuskovic e l'affidabile Stanisic.
