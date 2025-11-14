Viola News
Baldini elogia Fortini: “Non è l’ultimo arrivato, fa il titolare a Firenze”

Silvio Baldini crede nelle potenzialità di Niccolò Fortini. Il talento viola si sta prendenzo il suo spazio
All'Italia Under-21 di Silvio Baldini non è bastato un super gol di Niccolò Pisilli per battere la Polonia. La sconfitta per 2-1 ha lasciato l'amaro in bocca al ct degli Azzurrini, che aveva deciso di puntare anche su Pietro Comuzzo. La prossima gara sarà contro il Montenegro, e Baldini avrà di nuovo a disposizione Fortini, come dichiarato in sala stampa:

"Koleosho non sarà disponibile per squalifica, così come Palestra, che era diffidato. Questo fa parte del gioco, ma abbiamo tanti ragazzi in questo gruppo. A destra rientrerà Fortini, che fa il titolare in una squadra come la Fiorentina, non è esattamente l'ultimo arrivato. Niccolò è un ottimo giocatore, molto valido"

