Il responsabile del settore giovanile della Fiorentina Valentino Angeloni ha parlato in un'intervista ai microfoni di tuttomercatoweb.com. Queste le sue parole sul tecnico della Primavera Daniele Galloppa:
news viola
Angeloni: “Firenze sia orgogliosa di Commisso. Galloppa? Una soddisfazione”
"È con noi da tantissimi anni, è partito dall’U16, ha fatto l’U17 con ottimi risultati, ora è al terzo anno in Primavera, ha vinto una Coppa Italia e ha fatto una finale Scudetto. Al di là di questo però poi la vittoria è quando arrivano i ragazzi in prima squadra e lui ne ha allenati tanti. Ha avuto questa opportunità, questa soddisfazione e questa disponibilità da parte della prima squadra in un momento difficile. Ha reso qualcosa di difficile più facile, ha dimostrato qualità, perché le ha, e di poter stare con i grandi. Il suo lavoro è stato apprezzato e questo per noi è molto importante. Il lavoro del settore giovanile è formare anche altre figure che crescono con noi e lui è una di queste. È una soddisfazione grande, un attestato di stima e fiducia"
Il settore giovanile
“Io sono l’apice del settore giovanile, ma insieme a me ci sono tutti gli allenatori e Maurizio Niccolini, che lavora da anni. La fotografia è il Viola Park, che il presidente e la famiglia Commisso ci hanno regalato, Firenze deve essere orgogliosa di avere un presidente così. Ci aspettiamo di continuare ad avere calciatori per la prima squadra, è molto difficile, ma ne abbiamo tanti anche nelle categorie inferiori e in quelle più giovani. Il lavoro è questo”
© RIPRODUZIONE RISERVATA