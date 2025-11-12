Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola ultime notizie Angeloni: “Firenze sia orgogliosa di Commisso. Galloppa? Una soddisfazione”

news viola

Angeloni: “Firenze sia orgogliosa di Commisso. Galloppa? Una soddisfazione”

Angeloni
Le parole del responsabile del settore giovanile viola
Redazione VN

Il responsabile del settore giovanile della Fiorentina Valentino Angeloni ha parlato in un'intervista ai microfoni di tuttomercatoweb.com. Queste le sue parole sul tecnico della Primavera Daniele Galloppa:

"È con noi da tantissimi anni, è partito dall’U16, ha fatto l’U17 con ottimi risultati, ora è al terzo anno in Primavera, ha vinto una Coppa Italia e ha fatto una finale Scudetto. Al di là di questo però poi la vittoria è quando arrivano i ragazzi in prima squadra e lui ne ha allenati tanti. Ha avuto questa opportunità, questa soddisfazione e questa disponibilità da parte della prima squadra in un momento difficile. Ha reso qualcosa di difficile più facile, ha dimostrato qualità, perché le ha, e di poter stare con i grandi. Il suo lavoro è stato apprezzato e questo per noi è molto importante. Il lavoro del settore giovanile è formare anche altre figure che crescono con noi e lui è una di queste. È una soddisfazione grande, un attestato di stima e fiducia"

Il settore giovanile

“Io sono l’apice del settore giovanile, ma insieme a me ci sono tutti gli allenatori e Maurizio Niccolini, che lavora da anni. La fotografia è il Viola Park, che il presidente e la famiglia Commisso ci hanno regalato, Firenze deve essere orgogliosa di avere un presidente così. Ci aspettiamo di continuare ad avere calciatori per la prima squadra, è molto difficile, ma ne abbiamo tanti anche nelle categorie inferiori e in quelle più giovani. Il lavoro è questo”

Leggi anche
Malesani racconta Vanoli: “Conte lo ha formato. È l’uomo giusto”
La Fiorentina lancia la nuova maglia edizione limitata. Le prime immagini

© RIPRODUZIONE RISERVATA