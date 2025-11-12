Angeloni: “Firenze sia orgogliosa di Commisso. Galloppa? Una soddisfazione”

"È con noi da tantissimi anni, è partito dall’U16, ha fatto l’U17 con ottimi risultati, ora è al terzo anno in Primavera, ha vinto una Coppa Italia e ha fatto una finale Scudetto. Al di là di questo però poi la vittoria è quando arrivano i ragazzi in prima squadra e lui ne ha allenati tanti. Ha avuto questa opportunità, questa soddisfazione e questa disponibilità da parte della prima squadra in un momento difficile. Ha reso qualcosa di difficile più facile, ha dimostrato qualità, perché le ha, e di poter stare con i grandi. Il suo lavoro è stato apprezzato e questo per noi è molto importante. Il lavoro del settore giovanile è formare anche altre figure che crescono con noi e lui è una di queste. È una soddisfazione grande, un attestato di stima e fiducia"