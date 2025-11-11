La Fiorentina lancia la nuova maglia edizione limitata. Le prime immagini

Negli ultimi anni sempre più squadra introducono delle edizioni speciali, o limitate, delle proprie divise. Anche la Fiorentina mise in pratica questo trend la scorsa stagione, con una nuova divisa introdotta a metà annata. Ed anche in questo 2025/26 la società viola, in collaborazione con lo sponsor tecnico Kappa ha fatto lo stesso. Come appreso dalla nostra redazione, ka Kappa ha voluto celebrare i 25 anni della linea Kombat, con una nuova maglia per squadra. La Fiorentina ha annunciato sui propri social la nuova divisa, che potrebbe essere utilizzata soltanto contro la Juventus. Ecco le immagini:
Il comunicato di kappa—
"Dal 15 al 30 novembre, 18 squadre sponsorizzate da Kappa in tutto il mondo indosseranno la speciale maglia celebrativa Kombat™ XXV nei match ufficiali, trasformando i campi da gioco in un palcoscenico internazionale.
Tra queste, club storici e iconici come Genoa CFC, ACF Fiorentina, OGC Nice, Red Star, Real Valladolid Club de Fútbol, Real Club Deportivo La Coruña, Racing Club de Avellaneda, Vasco da Gama, Clube Desportivo Nacional, Athens Kallithea, e molte altre.
Ogni club sarà protagonista di shooting dedicati e attivazioni social, in una comunicazione globale coerente che metterà in luce la forza universale del progetto.
A conferma della rilevanza che il design essenziale della Kombat" 2000 ha assunto anche in ambito. lifestyle, Kappa si unisce a Slam Jam, punto di riferimento globale per la street culture. Insieme, i due brand hanno creato un'esclusiva versione speciale della Kombat™ XXV.
Da innovazione tecnica a simbolo culturale, la Kombat" ha attraversato un quarto di secolo. trasformando il calcio e la moda. The legend lives on."
