La Fiorentina lancia la nuova maglia edizione limitata. Le prime immagini

La Fiorentina e la Kappa lanciano una nuova maglia a tinte viola. Ecco le prime immagini

Negli ultimi anni sempre più squadra introducono delle edizioni speciali, o limitate, delle proprie divise. Anche la Fiorentina mise in pratica questo trend la scorsa stagione, con una nuova divisa introdotta a metà annata. Ed anche in questo 2025/26 la società viola, in collaborazione con lo sponsor tecnico Kappa ha fatto lo stesso. Come appreso dalla nostra redazione, ka Kappa ha voluto celebrare i 25 anni della linea Kombat, con una nuova maglia per squadra. La Fiorentina ha annunciato sui propri social la nuova divisa, che potrebbe essere utilizzata soltanto contro la Juventus. Ecco le immagini: