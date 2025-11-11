Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola ultime notizie Tempo di presentazione per Vanoli e Goretti: domani la conferenza

news viola

Tempo di presentazione per Vanoli e Goretti: domani la conferenza

Tempo di presentazione per Vanoli e Goretti: domani la conferenza - immagine 1
Domani pomeriggio al Viola Park la conferenza stampa di Goretti e Vanoli alle ore 18 (diretta testuale su Violanews)
Redazione VN

Hanno già preso possesso del loro nuovo ruolo. Roberto Goretti è stato promosso a direttore sportivo dopo l'addio di Pradè e ha dovuto subito prendere decisioni importanti. Paolo Vanoli è proprio una sua scelta e il neoallenatore ha già esordito sulla panchina della Fiorentina. Domani però sarà tempo di "presentazione" per entrambi, con una conferenza stampa indetta dalla società per farli conoscere meglio. Curiosità: i due sono stati anche compagni di squadra da calciatori nel Bologna 2002/03.

ACF Fiorentina comunica che domani, mercoledì 12 novembre, alle ore 18:00, all'interno del Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park si svolgerà la conferenza stampa di presentazione di Mister Paolo Vanoli e del Direttore Sportivo Roberto Goretti, alla presenza del Direttore Generale Alessandro Ferrari.

Leggi anche
Cessione in vista? La smentita di Commisso: “Basta falsità, serve vicinanza”
Martorelli è ottimista: “Buon punto della Fiorentina a Genova”

© RIPRODUZIONE RISERVATA