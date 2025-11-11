Tempo di presentazione per Vanoli e Goretti: domani la conferenza

Hanno già preso possesso del loro nuovo ruolo. Roberto Goretti è stato promosso a direttore sportivo dopo l'addio di Pradè e ha dovuto subito prendere decisioni importanti. Paolo Vanoli è proprio una sua scelta e il neoallenatore ha già esordito sulla panchina della Fiorentina. Domani però sarà tempo di "presentazione" per entrambi, con una conferenza stampa indetta dalla società per farli conoscere meglio. Curiosità: i due sono stati anche compagni di squadra da calciatori nel Bologna 2002/03.