In seguito alle voci di una cessione alle porte, la Fiorentina ha voluto immediatamente fare chiarezza sulla situazione. Questa la nota pubblicata da ACF con le parole del presidente Rocco Commisso:
Cessione in vista? La smentita di Commisso: “Basta falsità, serve vicinanza”
Le parole del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, in merito alle voci di cessione uscite in giornata
Smentisco categoricamente le voci che stanno circolando in queste ore su una possibile vendita della Società. Non è possibile che nei momenti di difficoltà, tornino ad affiorare queste falsità quando, invece, ci sarebbe bisogno di unità, compattezza e coesione tra tutto l'ambiente, Squadra, Club, Città e tifosi. Siamo ripartiti da pochi giorni con un nuovo assetto tecnico, lasciamo il tempo di lavorare alle persone che hanno la mia fiducia a cominciare da Alessandro Ferrari fino a tutte le altre persone che sono presenti nel nostro Club. Ripeto la Fiorentina non è stata messa in vendita e non è in vendita.
