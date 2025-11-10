Brambati sicuro: “La Fiorentina è in vendita, l’ho saputo a New York”

Massimo Brambati ex calciatore tra le altre di Bari e Torino, ha rilevato un dettaglio importante sul futuro della Fiorentina di Rocco Commisso. Ecco le sue parole a "Netweek Calcio Show":
La Fiorentina di Commisso è in vendita?
Ero a New York con il presidente della "Giorgio Armani" e non solo. Ed è arrivata una telefonata che ha confermato che la Fiorentina è ufficialmente in vendita. Senza potrebbe, è una notizia. La Fiorentina di Commisso è ufficialmente in vendita. Me l'ha detto una persona a stretto contatto con Commisso.
