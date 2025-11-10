Roberto Pruzzo, ex giocatore della Fiorentina, oltre a criticare la difesa si è soffermato anche sul centrocampo e sul mercato. Ecco le sue parole sul mercato:
"Se mi mettessi a giocare a briscola, farei un mercato migliore di quello viola"
Le parole di Pruzzo sul mercato viola
Se io e Ripa ci sedessimo a giocare a briscola mentre facciamo il merca della Fiorentina, probabilmente verrebbe fuori qualcosa di meglio di quello di oggi. Caviglia ha toccato pochissimi palloni — non credo nemmeno cinque. Ma come può un regista partecipare così poco al gioco? A quel punto tanto vale buttare via la palla e giocare solo di pallonate
