Pruzzo contro la difesa della Fiorentina: “Ma come marca questa gente?”

Pruzzo sulla difesa della Fiorentina
Roberto Pruzzo, ex giocatore viola, è intervenuto a Lady Radio. Le sue parole sul momento della Fiorentina e in particolar modo sulla difesa gigliata:

Ma come difendono questi? Ai miei tempi si prendevano gol, certo, ma non in questo modo. Cosa stiamo vedendo? Cade un pallone da quaranta metri e finisce in rete… ma dai! Altro che bicchiere mezzo pieno, qui non si capisce nemmeno se il bicchiere esista. È stata una gara giocata a pallonate più che a calcio. Il punto lo porti a casa, d’accordo, ma di partita vera ce n’è stata poca. Tanta paura da entrambe le squadre. Ora non resta che combattere, punto su punto.

