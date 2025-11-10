Roberto Pruzzo, ex giocatore viola, è intervenuto a Lady Radio. Le sue parole sul momento della Fiorentina e in particolar modo sulla difesa gigliata:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Pruzzo contro la difesa della Fiorentina: “Ma come marca questa gente?”
news viola
Pruzzo contro la difesa della Fiorentina: “Ma come marca questa gente?”
Pruzzo sulla difesa della Fiorentina
Ma come difendono questi? Ai miei tempi si prendevano gol, certo, ma non in questo modo. Cosa stiamo vedendo? Cade un pallone da quaranta metri e finisce in rete… ma dai! Altro che bicchiere mezzo pieno, qui non si capisce nemmeno se il bicchiere esista. È stata una gara giocata a pallonate più che a calcio. Il punto lo porti a casa, d’accordo, ma di partita vera ce n’è stata poca. Tanta paura da entrambe le squadre. Ora non resta che combattere, punto su punto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA