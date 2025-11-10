Galli su De Gea: “Poco lucido. Abbiamo scoperto il suo punto debole”

Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina, ha parlato a Lady Radio. Ecco le sue parole su David De Gea:
De Gea non mi è parso particolarmente lucido. Certo, il rigore parato colpisce e resta negli occhi, ma su entrambe le reti subite ha delle responsabilità. Sul primo gol non può restare praticamente sulla linea di porta su un lancio arrivato da quaranta metri, con la difesa schierata fuori area: doveva posizionarsi più avanti. Sul secondo, invece, è apparso poco deciso — poteva intervenire di pugno o bloccare il pallone, ma l’ha completamente mancato. Colombo è stato bravo a sfruttare l’occasione, ma l’azione nasce da un errore del portiere. Ieri si è visto chiaramente qual è il suo punto debole: De Gea è un portiere straordinario sotto quasi tutti gli aspetti, ma fatica nella lettura delle palle alte. Non si mette in discussione il suo valore, si tratta semplicemente dell’analisi di una singola partita.
