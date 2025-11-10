Cecchi ci crede: “Il Parma ha solo 3 punti in più. Non è una situazione drammatica”

Stefano Cecchi, noto giornalista di tifo viola, ha commentato il momento della Fiorentina di Paolo Vanoli. Ecco le sue parole a "Pranzo con il Pentasport" di Radio Bruno:
Dopo ieri c'è la speranza di vedere una Fiorentina diversa. Quando la squadra andava sotto, prima ti scioglievi alle difficoltà. Ieri non è andata così. La speranza è che quella di Pioli sia una squadra psicologicamente scarsa, più che tecnica. A Genova ho visto un primo scalino per vedere una Fiorentina nuova. Ho visto un punto da dove ripartire, da Sohm e Piccoli. Ieri non mi aspettavo di vincere, ma dovevamo evitare di perdere in tutti i modi. Kean? Criticare Kean mi pare una follia. Comunque, il Parma è solo a 3 punti. Non è una situazione così drammatica.
