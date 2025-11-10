Viola News
Marchini: “Come fa la Fiorentina a prendere un gol come quello di Colombo?”

Il commento di Marchini sulla Fiorentina
Giampaolo Marchini, presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Toscana e giornalista della Nazione, ha commentato il pareggio tra Genoa e Fiorentina. Ecco le sue parole al "Pranzo con il Pentasport" di Radio Bruno":

Abbiamo visto una squadra più viva, ma che ancora è prigioniera delle sue situazioni del passato. Vanoli però, in modo chiaro, ha parlato della realtà di questa squadra che deve pensare solo a salvarsi. Una squadra che passa in vantaggio, non può prendere un gol come quello di Colombo. De Gea? Gli ho dato 6,5 perché ha parato un calcio di rigore e nel finale fa una parata importante nel finale. Vanoli? Ha cambiato i 3 migliori perché erano in riserva piena.

