Benedetto Ferrara, noto giornalista, ha commentato la prestazione della Fiorentina contro il Genoa. Ecco le sue parole al "A Pranzo con il Pentasport di Radio Bruno":
Ferrara: “Gudmundsson non ha fatto il fantasma. E ho notato una cosa”
L'ottimismo è del cuore. C'è la possibilità di risalire, vanno aggiustate tante cose. La situazione non va sottovalutata. L'esonero di Pioli è arrivato in ritardo, ma il suo contratto non implicava altre scelte. Quando c'è un cambio in panchina, noi cerchiamo qualsiasi cosa a cui aggrapparci. Vanoli in 48 ore poteva fare poco. L'attacco? Non credo Gudmundsson si trovi meglio con Piccoli. Quest'ultimo ieri mi ha dato soddisfazione. Mentre Kean va ritrovato, perché può fare tanto per la Fiorentina. Su Gudmundsson ho notato che gli altri centrocampisti lo cercavano, è stato rimesso al centro del gioco. Non era il fantasma che abbiamo visto tante volte.
