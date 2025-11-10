Adani avverte: “Fiorentina, non sarà facile salvarsi. Ma la difesa cosa fa?!”

Daniele "Lele" Adani è intervenuto a "Pranzo con il Pentasport". L'ex difensore della Fiorentina ha analizzato la gara di ieri contro il Genoa ai microfoni di "Radio Bruno":
Paolo Vanoli? Era un calciatore che non parlava tanto, molto serio e professionale. Con lui ho condiviso un momento magico come la vittoria della Coppa Italia. La formazione con Conte ti porta verso una direzione ben precisa. La scelta di prendere Vanoli è stata fatta bene. In questo momento è un allenatore giusto per la Fiorentina. Dei paragoni con la Fiorentina retrocessa? Assolutamente no, noi si parlava di tribunali, documenti e non di calcio. Ora la Fiorentina non ha nulla per giustificare questa situazione. Il VP è bellissimo, la società ti mette nelle condizione di lavorare, ha fatto una squadra importante investendo seguendo Stefano Pioli, che ora non c'è più. La responsabilità è dei calciatori adesso, gli alibi sono finiti. Non sarà facile venirne fuori, la Fiorentina si porterà dietro questa situazione fino alla fine. Non è che a dicembre sei già a festeggiare. Cosa deve evitare la Fiorentina? Avere paura. Guardate il goal di Ostigard o il rigore di Ranieri, i giocatori erano paralizzati. La difesa viola? La tecnica non deve sostituire la marcatura, il contrasto ecc. Serve più attenzione.
