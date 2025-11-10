Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Adani avverte: “Fiorentina, non sarà facile salvarsi. Ma la difesa cosa fa?!”

news viola

Adani avverte: “Fiorentina, non sarà facile salvarsi. Ma la difesa cosa fa?!”

Adani avverte: “Fiorentina, non sarà facile salvarsi. Ma la difesa cosa fa?!” - immagine 1
Adani sulla Fiorentina di Vanoli
Redazione VN

Daniele "Lele" Adani è intervenuto a "Pranzo con il Pentasport". L'ex difensore della Fiorentina ha analizzato la gara di ieri contro il Genoa ai microfoni di "Radio Bruno":

Paolo Vanoli? Era un calciatore che non parlava tanto, molto serio e professionale. Con lui ho condiviso un momento magico come la vittoria della Coppa Italia. La formazione con Conte ti porta verso una direzione ben precisa. La scelta di prendere Vanoli è stata fatta bene. In questo momento è un allenatore giusto per la Fiorentina. Dei paragoni con la Fiorentina retrocessa? Assolutamente no, noi si parlava di tribunali, documenti e non di calcio. Ora la Fiorentina non ha nulla per giustificare questa situazione. Il VP è bellissimo, la società ti mette nelle condizione di lavorare, ha fatto una squadra importante investendo seguendo Stefano Pioli, che ora non c'è più. La responsabilità è dei calciatori adesso, gli alibi sono finiti. Non sarà facile venirne fuori, la Fiorentina si porterà dietro questa situazione fino alla fine. Non è che a dicembre sei già a festeggiare. Cosa deve evitare la Fiorentina? Avere paura. Guardate il goal di Ostigard o il rigore di Ranieri, i giocatori erano paralizzati. La difesa viola? La tecnica non deve sostituire la marcatura, il contrasto ecc. Serve più attenzione.

Leggi anche
Segui “A Pranzo con Il Pentasport” di Radio Bruno con la nostra webcam
La Fiorentina oggi su radio e tv locali

© RIPRODUZIONE RISERVATA