David Guetta, direttore del Pentasport di Radio Bruno e storica voce viola, ha detto la sua sul momento della Fiorentina di Paolo Vanoli. Ecco le sue parole:
Guetta pessimista: "Troppo ottimismo. Avete visto il Genoa?! Abbiamo pareggiato"
Guetta pessimista: “Troppo ottimismo. Avete visto il Genoa?! Abbiamo pareggiato”
Guetta sulla Fiorentina
Non capisco l'ottimismo dopo la gara di ieri. Sono molto preoccupato, invito tutti al sano realismo. Ieri la Fiorentina non si meritava di vincere, sia chiaro. Avete visto il Genoa? Gli attaccanti del Genoa? Non bisogna esagerare. Tifosi? Si contesta con i fischi, non con striscioni deliranti. Io lancio l'allarme rosso da 3 settimane, anche con Pioli. Ho sentito delle contestazioni a Kean, perché Gudmundsson ha giocato meglio con Piccoli. Non bestemmiamo calcisticamente. Forma fisica? De Rossi ha detto che il Genoa l'ha trovato bene, la Fiorentina invece corre e male. Mi ripeto, attenzione ad ampliare troppo l'ottimismo dopo la partita di ieri. Poi, sono convinto che la squadra si salverà. Ma serviranno sangue, lacrime e sudore. Io non riesco essere a soddisfatto per un pareggio a Genova.
