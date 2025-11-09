Piccoli (conf): “Nei finali caliamo sempre. Pensavo di aver fatto doppietta”

"Vanoli in questi primi giorni ci ha datop tanto a livello psicologico, stavamo bene, ma siamo stati un po' sfortunati. Il miglioramento deve esserci a livello fisico, dato che nei finali caliamo sempre. Il mister sicuramente ci preparerà al meglio nella sosta. Ci ha detto che saranno 15 giorni tosti. Siamo stati anche sfortunati, non ho nemmeno capito come abbia fatto ad entrare la palla del secondo gol. Noi teniamo a tutte le competizioni, è successo in passato che alcune squadre siano partite male, rimontando nella seconda parte di stagione. Ci serve una mentalità più dinamica e aggressiva. Leali è stato bravissimo sul mio tiro, dal rumore del pallone pensavo di aver segnato. Ho pensato che tutti i portieri devono fare le grandi parate con me. Il gol è stato puro istinto. Ancora non sono al massimo fisicamente, anche se giovedì potevo fare gol"