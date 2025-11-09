Commisso alla squadra: “Serve questo spirito. Ora alleniamoci con umiltà”

Non è ancora arrivata la prima vittoria in questo campionato per la Fiorentina. Ma nonostante tutto Rocco Commisso ha apprezzato l'atteggiamento della squadra di Paolo Vanoli.Al termine della gara di Marassi, Commisso ha chiamato Vanoli negli spogliatoi. “Era fondamentale che il gruppo, prendendo atto della situazione di classifica, rispondesse con una prestazione di carattere”, ha detto Vanoli. “I segnali da parte di tutti, anche da chi è subentrato, sono incoraggianti”, ha aggiunto il Mister. Commisso ha apprezzato le parole del tecnico e il carattere mostrato dalla squadra. Questo il suo pensiero: “Soltanto così ne usciremo, con questo spirito, un passo alla volta. Adesso alleniamoci al meglio in questa sosta, con umiltà e tanta energia. Sono molto fiducioso”.