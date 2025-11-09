Viola News
Gosens e Kean in tribuna al Ferraris. Le ultime dal riscaldamento della Fiorentina

Cosa emerge dal riscaldamento della Fiorentina prima della sfida contro il Genoa
Redazione VN

La Fiorentina si prepara ad affrontare la sfida contro il Genoa. Nonostante Robin Gosens e Moise Kean non siano stati convocati a causa di condizioni fisiche non ottimali, la Fiorentina fa sapere che entrambi sono in tribuna per stare accanto alla squadra in una partita così delicata.

Il riscaldamento della Fiorentina si è svolto in maniera diversa rispetto al solito. I tre difensori, infatti, si stanno preparando alla gara attraverso un lavoro diverso rispetto al resto della squadra.

