La Fiorentina si prepara ad affrontare la sfida contro il Genoa. Nonostante Robin Gosens e Moise Kean non siano stati convocati a causa di condizioni fisiche non ottimali, la Fiorentina fa sapere che entrambi sono in tribuna per stare accanto alla squadra in una partita così delicata.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola ultime notizie Gosens e Kean in tribuna al Ferraris. Le ultime dal riscaldamento della Fiorentina
news viola
Gosens e Kean in tribuna al Ferraris. Le ultime dal riscaldamento della Fiorentina
Cosa emerge dal riscaldamento della Fiorentina prima della sfida contro il Genoa
Il riscaldamento della Fiorentina si è svolto in maniera diversa rispetto al solito. I tre difensori, infatti, si stanno preparando alla gara attraverso un lavoro diverso rispetto al resto della squadra.
© RIPRODUZIONE RISERVATA