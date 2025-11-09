Genoa-Fiorentina dopo un anno: solo tre “superstiti” nella formazione viola

Genoa-Fiorentina a poco più di un anno di distanza e, tra assenze e cambiamenti nella rosa, la squadra gigliata si presenta con soli tre giocatori su undici che corrispondono alla formazione iniziale di allora, che vi proponiamo qua sotto con tra parentesi dove sono oggi quelli che oggi non giocano: la partita è finita 0-1 con rete di Gosens.