Genoa-Fiorentina a poco più di un anno di distanza e, tra assenze e cambiamenti nella rosa, la squadra gigliata si presenta con soli tre giocatori su undici che corrispondono alla formazione iniziale di allora, che vi proponiamo qua sotto con tra parentesi dove sono oggi quelli che oggi non giocano: la partita è finita 0-1 con rete di Gosens.
Genoa-Fiorentina dopo un anno: solo tre “superstiti” nella formazione viola
Dalla sera di Halloween dell'anno scorso ad oggi è cambiato tanto, quasi tutto
FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Martinez Quarta (ceduto), Ranieri, Gosens (infortunato); Bove (non riscattato), Richardson (riserva); Colpani (non riscattato), Beltran (prestato), Sottil (prestato); Kouamé (riserva).
Mandragora, che fa parte della formazione titolare odierna, un anno fa è subentrato nella ripresa. E il Genoa? Anche nel Genoa pochi, 4: Leali, Vasquez, Thorsby e Frendrup titolari nel 2024 e nel 2025.
