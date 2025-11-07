Fiorentina, è UFFICIALE: Paolo Vanoli è il nuovo allenatore. Il comunicato

In mattinata è arrivato al Viola Park. Paolo Vanoli è ufficialmente il nuovo allenatore della Fiorentina, di seguito il comunicato della società:
Adesso è ufficiale: Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina. Prende il posto di Stefano Pioli. Comunicato e dettagli:
ACF Fiorentina comunica che Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Prima Squadra viola. Vanoli, nato a Varese il 12 Agosto del 1972, ha allenato in carriera le Nazionali Giovanili Azzurre Under 16, Under 18 e Under 19, lo Spartak Mosca, con cui ha vinto una Coppa di Russia, il Venezia ed il Torino. Il nuovo allenatore gigliato dirigerà il suo primo allenamento al Viola Park nel pomeriggio di oggi.
