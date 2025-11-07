Questo pomeriggio, Paolo Vanoli, seguirà il primo allenamento della Fiorentina. Come scrive Gianluca Di Marzio, insieme a lui, nello staff, ci sarà anche Daniele Cavalletto, nel ruolo di vice allenatore, che al Torino era invece svolto da Lino Godinho. Per Cavalletto si tratta della prima esperienza in Serie A. Ma andiamo a conoscerlo meglio.
Di Marzio: Vanoli cambia vice. Chi è Cavalletto, l’ex braccio destro di Farioli
Chi è?—
Daniele Cavalletto ha iniziato da Padova per poi arrivare in Europa. Ha iniziato affiancando Galderisi e continuato scalando campionato e paesi, accompagnando Farioli fino in Olanda, all'Ajax. Poi, dopo ben cinque anni al fianco del giovane allenatore, le loro strade si separano, avendo vissuto insieme grandissime esperienze. Dalla Turchia, partendo dall’Karagümrük per finire all’Alanyaspor, proseguendo in Francia, al Nizza, trampolino per essere i primi italiani a guidare l’Ajax. Nel nuovo staff di Farioli al Porto, però, Daniele Cavalletto non c'è e in tanti si sono chiesti perché. La risposta che ha portato questi due professionisti a prendere strade differenti non la conosciamo di preciso, ma per Cavalletto la parola "cambiamento" è molto importante e in diverse occasioni lo ha rimarcato più volte. Un modo per vivere nuove esperienze, come questa che gli si è presentata con Vanoli alla Fiorentina.
