VN – Il ritiro della Fiorentina continua, “fino a nuove comunicazioni”

La Fiorentina, visto il momento che sta vivendo, proseguirà il suo percorso di ritiro al Viola Park anche nei prossimi giorni
Dopo aver passato una settimana piena di sorprese e molto complicata, condita anche dalla sconfitta in Conference League contro il Mainz in Germania, la Fiorentina non cambia le sue carte in tavola: il ritiro al Viola Park continua, soprattutto visto l'arrivo nella mattinata di venerdì 7 novembre, a Firenze, del nuovo allenatore Paolo Vanoli. Dunque, nessun cambiamento nel programma dei viola, che continueranno a lavorare sodo nella propria casa, senza distrazione, fino a nuove comunicazioni.

