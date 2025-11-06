Dopo aver passato una settimana piena di sorprese e molto complicata, condita anche dalla sconfitta in Conference League contro il Mainz in Germania, la Fiorentina non cambia le sue carte in tavola: il ritiro al Viola Park continua, soprattutto visto l'arrivo nella mattinata di venerdì 7 novembre, a Firenze, del nuovo allenatore Paolo Vanoli. Dunque, nessun cambiamento nel programma dei viola, che continueranno a lavorare sodo nella propria casa, senza distrazione, fino a nuove comunicazioni.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola ultime notizie VN – Il ritiro della Fiorentina continua, “fino a nuove comunicazioni”
news viola
VN – Il ritiro della Fiorentina continua, “fino a nuove comunicazioni”
La Fiorentina, visto il momento che sta vivendo, proseguirà il suo percorso di ritiro al Viola Park anche nei prossimi giorni
© RIPRODUZIONE RISERVATA