Gudmundsson, stasera il rientro a Firenze. Contro il Genoa ci sarà

Nei giorni in cui al Viola Park vigeva il ritiro, Albert Gudmundsson era in Islanda. L'attaccante viola aveva fatto ritorno a casa per l'ultima udienza legata al processo che lo vede coinvolto. Il ragazzo aveva lasciato Firenze lunedì, ed il suo rientro era previsto per stasera. Questo il motivo della sua assenza in Conference. Come fa sapere la Fiorentina, non ci sono problemi riguardanti le tempistiche, e come previsto Gudmundsson sarà a Firenze questa sera. Nella delicatissima sfida di Genova (gara in cui sarà ex), l'islandese ci sarà.