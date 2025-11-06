Di Marzio: “Vanoli, i dettagli del contratto: bonus in caso di Europa”

Con ogni probabilità sarà Paolo Vanoli il nuovo allenatore della Fiorentina. Quando? Ancora non si sa di preciso. C'è chi parla del Genoa e chi della Juve (QUI LA NOTIZIA). L’allenatore sta trattando per definire la risoluzione del contratto con il Torino, a cui è ancora legato dalla scorsa stagione
Con ogni probabilità sarà Paolo Vanoli il nuovo allenatore della Fiorentina: ecco i dettagli del contratto che firmerà
Come riportato dal noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio, l'ex allenatore del Torino firmerà un contratto annuale con opzione per un altro anno. Inoltre, sono previsti diversi bonus in base al piazzamento dei viola in campionato: uno in caso di posizionamento al decimo posto, e tre bonus diversi in base alla qualificazione alle coppe europee, a seconda di quale raggiungerà la Fiorentina.
