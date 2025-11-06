Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola ultime notizie Ufficiale: il Genoa si affida a De Rossi. Contro la Fiorentina non ci sarà

news viola

Ufficiale: il Genoa si affida a De Rossi. Contro la Fiorentina non ci sarà

Ufficiale: il Genoa si affida a De Rossi. Contro la Fiorentina non ci sarà - immagine 1
Sarà Daniele De Rossi il nuovo allenatore del Genoa. Ecco perché contro la Fiorentina non ci sarà
Redazione VN

Il Genoa per risollevarsi ha scelto Daniele De Rossi. Il tecnico romano in passato era stato accostato anche alla Fiorentina, ma alla fine è stato il Grifone a metterlo sotto contratto. De Rossi è stato annunciato dai liguri tramite un comnicatlo ufficiale:

"Genoa CFC comunica di aver affidato a Daniele De Rossi la conduzione tecnica della prima squadra. Il nuovo allenatore ha già incontrato i giocatori in organico e dirigerà l’allenamento pomeridiano in agenda al Centro Sportivo Signorini. La presentazione ai media con Diego Lopez, chief of football del club, abbinata alla conferenza pre-gara, è prevista venerdì, nella sede di Villa Rostan, con inizio alle ore 14. Nel rivolgere un caloroso benvenuto a Daniele De Rossi e collaboratori, il Genoa ringrazia Roberto Murgita e Domenico Criscito per l’ennesima testimonianza di attaccamento ai nostri colori"

La squalifica

—  

De Rossi esordirà con il Genoa nel delicato scontro salvezza con la Fiorentina. Ma lo farà a distanza, dato che sarà squalificato. De Rossi nella sua ultima panchina con la Roma si fece espellere, proprio a Genova, per somma di ammonizioni. Per questo non sarà fisicamente in panchina contro i viola.

Leggi anche
Di Marzio: “Vanoli, i dettagli del contratto: bonus in caso di Europa”
San Siro, firmato il rogito: lo stadio passa a Inter e Milan per 197 milioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA