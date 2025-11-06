Ufficiale: il Genoa si affida a De Rossi. Contro la Fiorentina non ci sarà

Sarà Daniele De Rossi il nuovo allenatore del Genoa. Ecco perché contro la Fiorentina non ci sarà

Redazione VN 6 novembre 2025 (modifica il 6 novembre 2025 | 15:27)

Il Genoa per risollevarsi ha scelto Daniele De Rossi. Il tecnico romano in passato era stato accostato anche alla Fiorentina, ma alla fine è stato il Grifone a metterlo sotto contratto. De Rossi è stato annunciato dai liguri tramite un comnicatlo ufficiale:

"Genoa CFC comunica di aver affidato a Daniele De Rossi la conduzione tecnica della prima squadra. Il nuovo allenatore ha già incontrato i giocatori in organico e dirigerà l’allenamento pomeridiano in agenda al Centro Sportivo Signorini. La presentazione ai media con Diego Lopez, chief of football del club, abbinata alla conferenza pre-gara, è prevista venerdì, nella sede di Villa Rostan, con inizio alle ore 14. Nel rivolgere un caloroso benvenuto a Daniele De Rossi e collaboratori, il Genoa ringrazia Roberto Murgita e Domenico Criscito per l’ennesima testimonianza di attaccamento ai nostri colori"

La squalifica — De Rossi esordirà con il Genoa nel delicato scontro salvezza con la Fiorentina. Ma lo farà a distanza, dato che sarà squalificato. De Rossi nella sua ultima panchina con la Roma si fece espellere, proprio a Genova, per somma di ammonizioni. Per questo non sarà fisicamente in panchina contro i viola.