San Siro, firmato il rogito: lo stadio passa a Inter e Milan per 197 milioni

Il Comune di Milano ha ceduto San Siro a Inter e Milan per 197 milioni. Indaga la Procura per turbativa d’asta: ascoltato il promoter Claudio Trotta.
Redazione VN

Lo stadio di San Siro cambia proprietà. È stato firmato questa mattina il rogito notarile con cui il Comune di Milano ha venduto a Inter e Milan lo storico impianto e le aree circostanti per 197 milioni di euro, come previsto dalla delibera di vendita approvata dal Consiglio comunale.

Sulla compravendita, secondo quanto appreso dall’ANSA, è in corso un’indagine della Procura di Milano per turbativa d’asta. Proprio oggi è stato ascoltato dai pm Paolo Filippini, Giovanna Cavalleri e Giovanni Polizzi il promoter Claudio Trotta, tra i fondatori del comitato Sì Meazza.

In una lettera aperta al sindaco, Trotta aveva raccontato di aver voluto presentare — insieme ad altri operatori dello spettacolo dal vivo — un’offerta alternativa per l’acquisto dello stadio, ma di non aver potuto partecipare al bando comunale a causa delle tempistiche troppo ristrette.

