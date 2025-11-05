San Siro, firmato il rogito: lo stadio passa a Inter e Milan per 197 milioni

Il Comune di Milano ha ceduto San Siro a Inter e Milan per 197 milioni. Indaga la Procura per turbativa d’asta: ascoltato il promoter Claudio Trotta.

Lo stadio di San Siro cambia proprietà. È stato firmato questa mattina il rogito notarile con cui il Comune di Milano ha venduto a Inter e Milan lo storico impianto e le aree circostanti per 197 milioni di euro, come previsto dalla delibera di vendita approvata dal Consiglio comunale.