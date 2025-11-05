Viola News
Mandragora annuncia il rinnovo: “Ho trovato l’accordo, sono molto contento”

L'annuncio del rinnovo in conferenza stampa
In conferenza stampa alla vigilia della sfida di Conference League contro il Mainz, Rolando Mandragora ha annunciato il proprio rinnovo con la Fiorentina.

“Ho trovato l’accordo per il rinnovo fino al 2028 da qualche giorno. La mia volontà è di rimanere a Firenze, e sono molto contento di questo. È casa mia oramai. Mi sono sin dal primo instante della trattativa trovato in sintonia con la società”, ha dichiarato il centrocampista viola, visibilmente soddisfatto.

Mandragora: “Noi giocatori primi responsabili. Rinnovo? Ecco l’accordo”

