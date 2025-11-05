In conferenza stampa alla vigilia della sfida di Conference League contro il Mainz, Rolando Mandragora ha annunciato il proprio rinnovo con la Fiorentina.
Mandragora annuncia il rinnovo: “Ho trovato l’accordo, sono molto contento”
L'annuncio del rinnovo in conferenza stampa
“Ho trovato l’accordo per il rinnovo fino al 2028 da qualche giorno. La mia volontà è di rimanere a Firenze, e sono molto contento di questo. È casa mia oramai. Mi sono sin dal primo instante della trattativa trovato in sintonia con la società”, ha dichiarato il centrocampista viola, visibilmente soddisfatto.
