La Fiorentina, dopo l'esonero di Stefano Pioli, prova a ripartire in Conference League contro il Mainz DOVE VEDERLA. In vista del delicato incontro di domani con i tedeschi, ecco le parole in conferenza stampa di Rolando Mandragora, intervenuto insieme al tecnico, al momento ad interim, Daniele Galloppa.
Mandragora: “Noi giocatori primi responsabili. Pioli? Buoni rapporti”
"È un momento difficile che non ci aspettavamo. Siamo nel mezzo di una tempesta e dobbiamo restare in piedi e reagire. Galloppa ci ha portato entusiasmo, dobbiamo essere umili ed avere fame. Ora bisogna pensare a portare la Fiorentina via dai bassi fondi con i risultati".
Sul dialogo tra compagni di squadra—
"Abbiamo parlato tra di noi: è una delusione per noi giocatori, per la società e l'allenatore che è andato via. Abbiamo le carte in regola per uscire da questa situazione, ma bisogna dimostrarlo. Dobbiamo trovare delle soluzioni rapide".
Sulle responsabilità—
"I giocatori sono i primi responsabili. Dobbiamo esser bravi a trasformare le critiche in applausi. Il rapporto con Pioli? Difficile dire cosa non sia andato. Abbiamo cercato di dare tutto al mister, e penso l'abbia visto. Purtroppo non sono arrivati i risultati".
Sui problemi del centrocampo—
"Noi centrocampisti non siamo riusciti a cambiare l'inerzia della partita contro il Lecce. Dobbiamo fare sicuramente di più. Vedremo se avendo una gestione della palla diversa riusciremo ad aiutare i nostri compagni".
Sul rinnovo—
"Ho trovato l'accordo per il rinnovo fino al 2028 da qualche giorno. La mia volontà è di rimanere a Firenze, e sono molto contento di questo. E' casa mia oramai".
Il rapporto con Pioli—
"È stato sempre buono il rapporto con i giocatori. Quello che non ha funzionato sono solo i risultati. Con il mister non c'è qualcosa in particolare che non sia andato, soprattutto a livello umano".
Sul valore della fascia da capitano—
"Fascia di capitano? Responsabilità importante. Bisogna trasmettere i valori della Fiorentina e far vedere cosa vuol dire rappresentare Firenze. Spero di trasmettere al meglio questi valori".
