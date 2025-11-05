Mandragora: “Noi giocatori primi responsabili. Pioli? Buoni rapporti”

Le parole del centrocampista della Fiorentina alla vigilia di Mainz-Fiorentina.

Niccolò Ghinassi Redattore 5 novembre 2025 (modifica il 5 novembre 2025 | 19:54)

La Fiorentina, dopo l'esonero di Stefano Pioli, prova a ripartire in Conference League contro il Mainz DOVE VEDERLA. In vista del delicato incontro di domani con i tedeschi, ecco le parole in conferenza stampa di Rolando Mandragora, intervenuto insieme al tecnico, al momento ad interim, Daniele Galloppa.

"È un momento difficile che non ci aspettavamo. Siamo nel mezzo di una tempesta e dobbiamo restare in piedi e reagire. Galloppa ci ha portato entusiasmo, dobbiamo essere umili ed avere fame. Ora bisogna pensare a portare la Fiorentina via dai bassi fondi con i risultati".

Sul dialogo tra compagni di squadra — "Abbiamo parlato tra di noi: è una delusione per noi giocatori, per la società e l'allenatore che è andato via. Abbiamo le carte in regola per uscire da questa situazione, ma bisogna dimostrarlo. Dobbiamo trovare delle soluzioni rapide".

Sulle responsabilità — "I giocatori sono i primi responsabili. Dobbiamo esser bravi a trasformare le critiche in applausi. Il rapporto con Pioli? Difficile dire cosa non sia andato. Abbiamo cercato di dare tutto al mister, e penso l'abbia visto. Purtroppo non sono arrivati i risultati".

Sui problemi del centrocampo — "Noi centrocampisti non siamo riusciti a cambiare l'inerzia della partita contro il Lecce. Dobbiamo fare sicuramente di più. Vedremo se avendo una gestione della palla diversa riusciremo ad aiutare i nostri compagni".

Sul rinnovo — "Ho trovato l'accordo per il rinnovo fino al 2028 da qualche giorno. La mia volontà è di rimanere a Firenze, e sono molto contento di questo. E' casa mia oramai".

Il rapporto con Pioli — "È stato sempre buono il rapporto con i giocatori. Quello che non ha funzionato sono solo i risultati. Con il mister non c'è qualcosa in particolare che non sia andato, soprattutto a livello umano".

Sul valore della fascia da capitano — "Fascia di capitano? Responsabilità importante. Bisogna trasmettere i valori della Fiorentina e far vedere cosa vuol dire rappresentare Firenze. Spero di trasmettere al meglio questi valori".