Dopo il terremoto che ha portato prima all'addio di Daniele Pradè e poi all'esonero di Stefano Pioli, la Fiorentina riparte tra mille dubbi da Magonza. Alla Mewa Arena andrà in scena la prima sulla panchina viola di Daniele Galloppa, tecnico ad interim fino almeno alla gara con il Genoa. Di fronte i tedeschi di Bo Henriksen, che non se la passano altrettanto bene. Ultimi in Bundesliga dopo nove giornate, primi a punteggio pieno dopo due turni nel maxi girone di Conference League, proprio come la Fiorentina.
Mainz-Fiorentina, giovedì ore 18.45: dove vederla in tv e streaming
Mainz-Fiorentina, in programma giovedì alle 18.45. Ecco come e dove vedere la partita sia in TV che in streaming
Dove seguirla in Tv e radio—
|Giovedì 6 novembre, ore 18.45
|Mewa Arena, Mainz
|TV
|Sky Sport Uno (canale 201)
|Streaming
|Now Tv, Sky Go
|Telecronaca
|Massimo Marianella
|Radio
|Radio Bruno
