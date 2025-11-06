Andrea Mandorlini, ex allenatore del Verona e di Galloppa al Siena, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Mandorlini: “Vanoli il nome giusto. Galloppa? La società crede in lui”
news viola
Mandorlini: “Vanoli il nome giusto. Galloppa? La società crede in lui”
Andrea Mandorlini, ex allenatore del Verona e di Galloppa al Siena, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno
Sono passati tantissimi anni da quando ero il suo allenatore, Mi piaceva molto come giocatore, ora però è un allenatore. Ha fatto tanta gavetta nella Fiorentina, per lui è un'opportunità importante. Questo dimostra che la società ha fiducia in lui. Lo ricordo un ragazzo molto sveglio e pronto. Vanoli? Ha fatto tante esperienze buone, sia a Torino che a Venezia. È un nome giusto per la Fiorentina, con una personalità importante. Lotta salvezza? C'è tutto per fare bene a Firenze, non capisco come possa essere ultima in classifica. Uscirà senza dubbio da questa situazione
© RIPRODUZIONE RISERVATA