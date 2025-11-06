Stasera sarà una serata speciale per Daniele Galloppa. Il tecnico esordirà sulla panchina della prima squadra a Mainz, in Conference League. Ai microfoni di Sky Sport, Galloppa racconta le sue emozioni:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Galloppa: “Non svegliatemi, qui si sta bene. Ai ragazzi serve leggerezza”
news viola
Galloppa: “Non svegliatemi, qui si sta bene. Ai ragazzi serve leggerezza”
Daniele Galloppa racconta le sue emozioni per la prima gara sulla panchina della Fiorentina
"L'emozione devo ancora capirla, quindi non svegliatemi perchè qui si sta bene. Però sono contento, la scoeità mi ha chiamato ieri. Sto cercando di trasmettere l'entusiasmo che ho, e portare un po' di leggerezza a questi ragazzi perchè secondo me ne hanno bisogno. Quindi su questo daremo il massimo"
© RIPRODUZIONE RISERVATA