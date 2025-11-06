Viola News
Galloppa: “Non svegliatemi, qui si sta bene. Ai ragazzi serve leggerezza”

Galloppa
Daniele Galloppa racconta le sue emozioni per la prima gara sulla panchina della Fiorentina
Redazione VN

Stasera sarà una serata speciale per Daniele Galloppa. Il tecnico esordirà sulla panchina della prima squadra a Mainz, in Conference League. Ai microfoni di Sky Sport, Galloppa racconta le sue emozioni:

"L'emozione devo ancora capirla, quindi non svegliatemi perchè qui si sta bene. Però sono contento, la scoeità mi ha chiamato ieri. Sto cercando di trasmettere l'entusiasmo che ho, e portare un po' di leggerezza a questi ragazzi perchè secondo me ne hanno bisogno. Quindi su questo daremo il massimo"

