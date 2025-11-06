L’ex compagno di Vanoli: “Un leader silenzioso. Ama prendere decisioni”

Daniele Amerini, ex compagno di Vanoli ai tempi del Verona, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
Le parole di chi lo conosce benissimo. Ecco Daniele Amerini, ex compagno di Vanoli ai tempi del Verona, ai microfoni di Radio Bruno
È sempre stato un leader silenzioso, non si è mai voluto mettere in mostra. L'allenatore l'ho visto in campo, è uno tosto, viene dalla scuola di Conte. È un uomo che porterà un po' di rigore e fermezza nella squadra. Galloppa? L'ho visto con la primavera, sembra un bravo allenatore. Credo abbia bisogno di più tempo per poter allenare la Fiorentina, soprattutto in questo momento storico. Vanoli è un decisionista, delega poco allo staff e si prende le responsabilità. Ai giocatori della Fiorentina manca fiducia, questa scelta può andare in quel senso. Le prestazioni in campo miglioreranno.
