L’ex compagno di Vanoli: “Un leader silenzioso. Ama prendere decisioni”

Le parole di chi lo conosce benissimo. Ecco Daniele Amerini, ex compagno di Vanoli ai tempi del Verona, ai microfoni di Radio Bruno
Daniele Amerini, ex compagno di Vanoli ai tempi del Verona, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:

È sempre stato un leader silenzioso, non si è mai voluto mettere in mostra. L'allenatore l'ho visto in campo, è uno tosto, viene dalla scuola di Conte. È un uomo che porterà un po' di rigore e fermezza nella squadra. Galloppa? L'ho visto con la primavera, sembra un bravo allenatore. Credo abbia bisogno di più tempo per poter allenare la Fiorentina, soprattutto in questo momento storico. Vanoli è un decisionista, delega poco allo staff e si prende le responsabilità. Ai giocatori della Fiorentina manca fiducia, questa scelta può andare in quel senso. Le prestazioni in campo miglioreranno.

