Leonardo Bardazzi, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
Bardazzi furioso: “I giocatori si devono vergognare. Ora ci mettano la faccia”
L'opinione di Leonardo Bardazzi, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, sulle ultime in casa viola
Sono molto preoccupato, domenica ci sarà una partita da dentro o fuori, con il Genoa che ha venduto 30mila biglietti. I giocatori si devono vergognare di questa situazione, adesso sono loro faccia a vento senza Pioli e Pradé. Se adesso dovessero vincere due partite, non cambierebbe niente. Non voglio vedere fenomeni né sotto la curva né in sala stampa. Galloppa? Mi è piaciuto molto, si è presentato benissimo, ha portato un po' di serenità. Mi aspetto Kean in panchina e Martinelli dall'inizio. Piccoli titolare e a centrocampo qualche rotazione, perché con il Genoa è più importante. Kean? In questo momento deve capire che è meglio passarla che incaponirsi. Non ha mai smesso di lottare, è l'unico che ti dà uno strappo di energia. Pradè? La sua gestione è sempre stata questa. Non ha mai preso un giovane che poi è esploso. La mentalità è sempre stata "Poi lo porto a Firenze e lo brucio". Purtroppo è completamente sbagliata. Firenze ha il palato fine e un talento lo riconosce subito. Vi ricordate l'esordio di Jovetic contro il Barcellona?
