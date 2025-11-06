Viola News
Fazzini: “Galloppa ha portato serenità senza stravolgere. Oggi è un’occasione”

Jacopo Fazzini, centrocampista della Fiorentina, ha parlato a Sky prima della gara di Conference League contro il Mainz:

Il mister ci ha dato tanto entusiasmo fin da subito, è stato positivo, non ha stravolto nulla ovviamente ma ha dato serenità, siamo pronti. Ci siamo parlati, ci siamo detti cosa non andava e oggi vogliamo portare a casa il risultato per poi ripartire in campionato. Credo che quella di oggi sia una grande opportunità per tutti.

