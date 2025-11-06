Bressan: “Ecco cosa deve fare Vanoli. Con Pioli non c’era identità”

"Nessuno poteva prevedere una Fiorentina ultima in classifica. Anche se all'inizio il campionato è iniziato con la Fiorentina che aveva chiuso il mercato in anticipo rispetto allo scorso anno, e per questo confidavo in una partenza migliore. Pioli ha cercato sempre più spesso di variare gli schemi , e poi la testa entra in gioco, ad ogni errore la squadra va in difficoltà. Vanoli dovrà risolvere una bella gatta da pelare, ma la prima cosa sulla quale intervenire sarà quella mentale."

Su Vanoli: "Ha conosciuto la piazza da giocatore. Noi giocatori abbiamo vissuto questi momenti qua, e quando arriva un nuovo tecnico tutti si mettono di buon grado per mettersi in mostra. Vanoli ha la capacità di poter gestire queste situazioni, per me la Fiorentina ha una rosa forte. Pioli, come tutti, ha delle colpe. Paolo dovrà capire quale modulo sia il migliore. Pioli ha avuto una difficoltà nel creare fluidità tra il centrocampo e l'attacco, e non si è creata un'identità. Kean deve stare da solo, e dietro di lui ci devono essere delle rotazioni. Speriamo che l'arrivo di Vanoli possa essere un segnale per un trofeo. La Fiorentina deve pensare ad uscire da questo periodo, ma una società come la Fiorentina non può non vincere nulla per 25 anni."