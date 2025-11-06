Veiga (Lecce): “Che vittoria a Firenze. La strada è quella giusta”

Il Lecce con i 3 punti di Firenze ha risalito la classifica. La Fiorentina invece è sprofondata ancora di più

Fiorentina-Lecce per i viola è stata una vera Caporetto. Doveva essere l'ultima spiaggia per Stefano Pioli, ed invece il tecnico è stato esonerato dopo lo 0-1 inferto dai salentini. Uno dei migliori per il Lecce è il terzino Danilo Veiga . Il portoghese ai microfoni di Radio Serie A, ha commentato il successo del Franchi:

"La vittoria contro la Fiorentina per noi è stato un gran risultato. La strada è quella giusta, dobbiamo solo continuare così e portarci a casa più punti possibile. È un ottimo momento per noi, siamo in crescita e lo si vede dai risultati. Dobbiamo proseguire con questo spirito, con tanta voglia di combattere sul campo"