Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Veiga (Lecce): “Che vittoria a Firenze. La strada è quella giusta”

news viola

Veiga (Lecce): “Che vittoria a Firenze. La strada è quella giusta”

Veiga (Lecce): “Che vittoria a Firenze. La strada è quella giusta” - immagine 1
Il Lecce con i 3 punti di Firenze ha risalito la classifica. La Fiorentina invece è sprofondata ancora di più
Redazione VN

Fiorentina-Lecce per i viola è stata una vera Caporetto. Doveva essere l'ultima spiaggia per Stefano Pioli, ed invece il tecnico è stato esonerato dopo lo 0-1 inferto dai salentini. Uno dei migliori per il Lecce è il terzino Danilo Veiga. Il portoghese ai microfoni di Radio Serie A, ha commentato il successo del Franchi:

"La vittoria contro la Fiorentina per noi è stato un gran risultato. La strada è quella giusta, dobbiamo solo continuare così e portarci a casa più punti possibile. È un ottimo momento per noi, siamo in crescita e lo si vede dai risultati. Dobbiamo proseguire con questo spirito, con tanta voglia di combattere sul campo"

Leggi anche
Mandorlini: “Vanoli il nome giusto. Galloppa? La società crede in lui”
Bardazzi furioso: “I giocatori si devono vergognare. Ora ci mettano la faccia”

© RIPRODUZIONE RISERVATA