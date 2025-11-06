Galloppa: “Per le rivoluzioni serve tempo. Martinelli aspettava da tanto”

L'allenatore ad interim della Fiorentina Daniele Galloppa a Sky Sport ha parlato del suo esordio in Conference prima della gara contro il Mainz:
Le parole di Galloppa prima di Mainz-Fiorentina
Per il poco tempo che ho avuto, ho preferito non cambiare molto tatticamente. Vorrei l'interpretazione da grande squadra ma qualche cambio è stato forzato, abbiamo avuto alcuni acciacchi. Martinelli? Era giusto dargli un'occasione, era da un po' che gli era stato detto, così De Gea riposerà. Stanotte ho dormito poco, abbiamo studiato tanto, c'è tutto per fare una grande partita, speriamo che i ragazzi diano il massimo ed onorino la Fiorentina. Le prime parole che mi sono sentito di dirgli sono state sull'aiutarsi, il trasporto da fuori può arrivare, ma prima dobbiamo aiutarci. Ho viste bene i ragazzi, hanno parlato tra di loro. Ho in testa qualcosa, ma per le rivoluzioni serve tempo. Con Ferrari parlavamo di questi giorni, di questa mattina, discorsi molto semplici. Mi ha detto di godermi la gara e tasmettere entusiasmo ai ragazzi, e mi è venuto in modo naturale"
