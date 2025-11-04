Adesso è ufficiale, la Fiorentina ha esonerato Stefano Pioli nel ruolo di allenatore. Al suo posto Daniele Galloppa ad interim. Di seguito il comunicato ACF
Fiorentina, ora è UFFICIALE: Pioli non è più l'allenatore. Il comunicato
Ufficiale il comunicato della Fiorentina: Stefano Pioli non è più l'allenatore. Al suo posto Galloppa, già da questo pomeriggio
Stefano Pioli non è più l'allenatore della Fiorentina. ACF Fiorentina comunica che Stefano Pioli è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. La Società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la professionalità dimostrata nel corso del loro lavoro. La guida tecnica della Prima Squadra è stata, temporaneamente, affidata, a partire dall'allenamento di questo pomeriggio, a Mister Daniele Galloppa.
