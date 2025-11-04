Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola ultime notizie Di Marzio: “Galloppa ad interim sulla panchina della prima squadra”

news viola

Di Marzio: “Galloppa ad interim sulla panchina della prima squadra”

Pioli
Dopo non aver trovato l'accordo per la buonuscita, la Fiorentina ha deciso: Pioli esonerato, al suo posto Galloppa ad interim
Redazione VN

Non è stato trovato l'accordo per la buonuscita, così Rocco Commisso ha deciso: Pioli esonerato. Questo quanto raccolto da Gianluca Di Marzio, che finalmente sblocca la situazione in casa Fiorentina per organizzarsi nel miglior modo possibile in vista della gara di giovedì in Conference League.

"Fiorentina, comunicato l'esonero a Stefano Pioli: si attende solo l'ufficialità" scrive il giornalista di Sky. A seguito di ciò, la squadra è stata affidata ad interim al tecnico della Primavera, Daniele Galloppa, in attesa di scoprire chi sarà il nuovo allenatore.

Leggi anche
VN – Perde quota D’Aversa per il post Pioli: torna in corsa un altro nome
Fiorentina, ora è UFFICIALE: Pioli non è più l’allenatore. Il comunicato

© RIPRODUZIONE RISERVATA