Non è stato trovato l'accordo per la buonuscita, così Rocco Commisso ha deciso: Pioli esonerato. Questo quanto raccolto da Gianluca Di Marzio, che finalmente sblocca la situazione in casa Fiorentina per organizzarsi nel miglior modo possibile in vista della gara di giovedì in Conference League.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola ultime notizie Di Marzio: “Galloppa ad interim sulla panchina della prima squadra”
news viola
Di Marzio: “Galloppa ad interim sulla panchina della prima squadra”
Dopo non aver trovato l'accordo per la buonuscita, la Fiorentina ha deciso: Pioli esonerato, al suo posto Galloppa ad interim
"Fiorentina, comunicato l'esonero a Stefano Pioli: si attende solo l'ufficialità" scrive il giornalista di Sky. A seguito di ciò, la squadra è stata affidata ad interim al tecnico della Primavera, Daniele Galloppa, in attesa di scoprire chi sarà il nuovo allenatore.
© RIPRODUZIONE RISERVATA