Roberto D'Aversa nella lista della Fiorentina per il post-Pioli: non è ancora arrivata l'ufficialità della separazione dal tecnico parmense, ma infuria già il toto-allenatore per il prossimo futuro. Il nome di D'Aversa è quello di una figura con esperienza in Serie A, anche più di Paolo Vanoli che sembra l'alternativa più forte.
Come giocherebbe la Fiorentina con D’Aversa
Parma, Sampdoria, Lecce ed Empoli le squadre allenate in Serie A da D'Aversa, che ha maneggiato talenti come Dejan Kulusevski in Emilia e Strefezza nel Salento. Si tratta di un tecnico che si adatta molto al materiale umano a sua disposizione: 4-3-3 a Parma con Kulusevski e Gervinho sulle ali, 4-4-2 a Genova, 4-2-3-1 a Lecce, 3-4-2-1 a Empoli. Dunque è ragionevole ritenere che se subentrasse a Pioli alla Fiorentina manterrebbe il 3-5-2 di base per cui la rosa è allestita, lanciando i giocatori che conosce in quanto già allenati in passato: Fazzini, Viti e Pongracic, oltre a Piccoli che però ha davanti a sé Kean.
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Viti; Dodò, Mandragora, Nicolussi, Fazzini, Gosens; Gudmundsson, Kean.
