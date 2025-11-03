Come giocherebbe la Fiorentina con D’Aversa

Parma, Sampdoria, Lecce ed Empoli le squadre allenate in Serie A da D'Aversa, che ha maneggiato talenti come Dejan Kulusevski in Emilia e Strefezza nel Salento. Si tratta di un tecnico che si adatta molto al materiale umano a sua disposizione: 4-3-3 a Parma con Kulusevski e Gervinho sulle ali, 4-4-2 a Genova, 4-2-3-1 a Lecce, 3-4-2-1 a Empoli. Dunque è ragionevole ritenere che se subentrasse a Pioli alla Fiorentina manterrebbe il 3-5-2 di base per cui la rosa è allestita, lanciando i giocatori che conosce in quanto già allenati in passato: Fazzini, Viti e Pongracic, oltre a Piccoli che però ha davanti a sé Kean.