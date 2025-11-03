Dopo Pioli: D’Aversa in pole, ma c’è anche Nesta. Perde terreno Vanoli

Viola News
D'Aversa è un profilo che intriga: ha il vantaggio di conoscere già Pongracic, Piccoli, Sohm, Viti, Fazzini etc
In assenza anche di un direttore sportivo, dopo le dimissioni di Daniele Pradé, sono tre i nomi su cui la Fiorentina sta lavorando in queste ore. Così scrive Calciomercato.com precisando che uno di questi sta guadagnando posizioni. Insieme a Paolo Vanoli, nel mirino anche del Genoa per la successione di Patrick Vieira, e all'ex tecnico del Monza Alessandro Nesta

Roberto D'Aversa è il profilo che intriga e non poco. L'ex allenatore del Lecce avrebbe infatti il vantaggio di conoscere diversi calciatori presenti nell'attuale rosa dei viola: da Pongracic e Piccoli, che con lui hanno condiviso l'esperienza in giallorosso, passando per Sohm avuto a Parma e Viti e Fazzini in quel di Empoli.

