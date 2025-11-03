Come vi abbiamo raccontato nelle ultime ore, Roberto D’Aversa resta il nome più caldo per la panchina della Fiorentina. Il tecnico ex Lecce e Parma, sarebbe stato espressamente indicato dal nuovo Ds che quindi - a rigor di logica - sarebbe già stato individuato dalla società viola. È curioso notare come nell'attuale staff di Pioli alla Fiorentina lavori quello che è lo storico vice di D'Aversa: Andrea Tarozzi.
la curiosità
Avanza D’Aversa, il vice? Lavora già alla Fiorentina, nello staff di Pioli
Legame storico—
L'ex calciatore viola ha lavorato gomito a gomito con D'Aversa per anni, nelle sue esperienze con Parma, Lecce e Sampdoria. Un ulteriore indizio? Forse non è il caso di fare 1+1 su queste fragili basi, ma la certezza è che il tecnico abruzzese è più di un'idea per il dopo Pioli a Firenze.
