Avanza D’Aversa, il vice? Lavora già alla Fiorentina, nello staff di Pioli

Come vi abbiamo raccontato nelle ultime ore, Roberto D’Aversa resta il nome più caldo per la panchina della Fiorentina. Il tecnico ex Lecce e Parma, sarebbe stato espressamente indicato dal nuovo Ds che quindi - a rigor di logica - sarebbe già stato individuato dalla società viola. È curioso notare come nell'attuale staff di Pioli alla Fiorentina lavori quello che è lo storico vice di D'Aversa: Andrea Tarozzi.