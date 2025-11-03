Ore caldissime in casa Fiorentina. Non c'è ancora l'accordo per la risoluzione con Stefano Pioli, questo si sa. La novità è che potrebbe non arrivare mai la quadra. Domani infatti, come appreso dalla nostra redazione, la società viola ha intenzione di risolvere situazione relativa al tecnico ex Milan.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS esclusive le nostre esclusive VN – Pioli, domani la parola fine. D’Aversa in pole, scelto dal nuovo DS
le ultime
VN – Pioli, domani la parola fine. D’Aversa in pole, scelto dal nuovo DS
Roberto D’Aversa è il nome più caldo per la panchina, indicato dal nuovo Ds che quindi sarebbe già stato individuato
Crescono le quotazioni dell'esonero del tecnico parmense per non rischiare di averlo in panchina giovedì col Mainz. Roberto D’Aversa resta un nome caldissimo, indicato dal nuovo Ds che quindi sarebbe già stato individuato. Fra l'altro nell'attuale staff di Pioli alla Fiorentina lavora quello che è lo storico vice di D'Aversa: Andrea Tarozzi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA